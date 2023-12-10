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Гришин: «Краснодар» недаром идёт в лидерах, но перед матчем с ЦСКА есть проблемы

Гришин: «Краснодар» недаром идёт в лидерах, но перед матчем с ЦСКА есть проблемы
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Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от матча «Краснодара» с армейцами. Встреча пройдёт сегодня, 10 декабря, в рамках 18-го тура РПЛ и начнётся в 19:45 мск.

«Краснодар» недаром идёт в лидерах, но сейчас у них есть проблемы — отсутствие Кордобы. Этот игрок забивает больше всех в «Краснодаре», делает всю игру в атаке. Тренерскому штабу нужно что-то решать, потому что это большая потеря. Есть молодой Кокшаров, но пока это не уровень Кордобы.

ЦСКА будет играть вторым номером и ждать контратаку, чтобы наказать «Краснодар». Не могу предположить счёт, будет видно по игре. Но у «Краснодара» есть преимущество своего поля», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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