Араухо не присоединится к «Баварии» зимой, но рассмотрит вариант с переходом летом

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо принял решение о том, что он точно не покинет каталонский клуб в зимнее трансферное окно ради перехода в «Баварию», которая активно интересуется им. Об этом сообщил журналист Ферран Мартинез в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, уругвайский футболист хочет остаться в «Барселоне» как минимум до конца нынешнего сезона, поскольку рассчитывает выиграть с ней трофеи. Однако подчёркивается, что Араухо будет готов рассмотреть предложение мюнхенцев о переходе грядущим летом. «Бавария» обещает игроку, что он станет частью сбалансированного проекта и будет ежегодно бороться за трофей Лиги чемпионов.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что главный тренер «Баварии» Томас Тухель лично звонил Араухо, приглашая его в мюнхенский клуб.