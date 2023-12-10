Василий Иванов: ЦСКА будет непросто помешать «Краснодару» уйти лидером на перерыв

Бывший футболист Василий Иванов поделился ожиданиями от матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — ЦСКА. Встреча состоится сегодня, 10 декабря. Начало игры — в 19:45 мск.

«ЦСКА будет непросто помешать «Краснодару» уйти лидером на перерыв. Армейцы показывают неплохой футбол, хотя уже потеряли много очков с соперниками, которые ниже в турнирной таблице. Но на лидеров ЦСКА всегда хорошо настраивается. Конечно, будет тяжело, потому что «Краснодар» в этом году выглядит хорошо. Мне понравились последние матчи ЦСКА, но команде всё ещё не хватает стабильности, поэтому сейчас «Краснодар» выглядит предпочтительнее», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.