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Василий Иванов: ЦСКА будет непросто помешать «Краснодару» уйти лидером на перерыв

Василий Иванов: ЦСКА будет непросто помешать «Краснодару» уйти лидером на перерыв
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Бывший футболист Василий Иванов поделился ожиданиями от матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — ЦСКА. Встреча состоится сегодня, 10 декабря. Начало игры — в 19:45 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
10 декабря 2023, воскресенье. 19:45 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ЦСКА будет непросто помешать «Краснодару» уйти лидером на перерыв. Армейцы показывают неплохой футбол, хотя уже потеряли много очков с соперниками, которые ниже в турнирной таблице. Но на лидеров ЦСКА всегда хорошо настраивается. Конечно, будет тяжело, потому что «Краснодар» в этом году выглядит хорошо. Мне понравились последние матчи ЦСКА, но команде всё ещё не хватает стабильности, поэтому сейчас «Краснодар» выглядит предпочтительнее», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Турнирная таблица РПЛ
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