Агент: к Кривцову есть очень большой интерес от клубов из топ-5 чемпионатов

Агент Младен Гргич, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова, рассказал об интересе к футболисту со стороны клубов топ-5 чемпионатов Европы.

«Я не сказал бы, что эти полгода были лучшими в карьере Никиты, но он играет отлично. К нему есть очень большой интерес от клубов из топ-5 чемпионатов, конкретные клубы называть не могу. Но я знаю, что «Краснодар» не хочет его продавать. Хотя посмотрим, что и как будет дальше.

В каком возрасте нужно уезжать в Европу? Сложно сказать. Чтобы уезжать, нужно найти хорошую команду, подходящего тренера, который хотел бы его, чтобы Никита вписывался в его тактику», — приводит слова Гргича «РБ Спорт».

В текущем сезоне 21-летний Никита Кривцов провёл 21 матч за «Краснодар» во всех турнирах и забил один мяч.