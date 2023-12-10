Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Жирона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент: к Кривцову есть очень большой интерес от клубов из топ-5 чемпионатов

Агент: к Кривцову есть очень большой интерес от клубов из топ-5 чемпионатов
Аудио-версия:
Комментарии

Агент Младен Гргич, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова, рассказал об интересе к футболисту со стороны клубов топ-5 чемпионатов Европы.

«Я не сказал бы, что эти полгода были лучшими в карьере Никиты, но он играет отлично. К нему есть очень большой интерес от клубов из топ-5 чемпионатов, конкретные клубы называть не могу. Но я знаю, что «Краснодар» не хочет его продавать. Хотя посмотрим, что и как будет дальше.

В каком возрасте нужно уезжать в Европу? Сложно сказать. Чтобы уезжать, нужно найти хорошую команду, подходящего тренера, который хотел бы его, чтобы Никита вписывался в его тактику», — приводит слова Гргича «РБ Спорт».

В текущем сезоне 21-летний Никита Кривцов провёл 21 матч за «Краснодар» во всех турнирах и забил один мяч.

Материалы по теме
Александр Кержаков: Кривцов может стать одним из лучших футболистов России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android