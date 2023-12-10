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BolaSport: «Реал» считает покупку Холанда более приоритетной, чем трансфер Мбаппе

Руководство мадридского «Реала» приняло решение отказаться от идеи покупки нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, отдав приоритет приобретению форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда. Об этом сообщает BolaSport.

По информации источника, именно норвежский футболист станет главной трансферной целью «королевского» клуба летом 2024 года.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что «ПСЖ» и «Реал» уже договорились о трансфере Мбаппе, за который парижский клуб получит от «сливочных» денежную компенсацию.

В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение норвежца с «Манчестер Сити» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.