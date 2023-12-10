Защитник «Спартака» Чернов: думаю, нам вполне по силам бороться за чемпионство

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался о положении команды в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» занимает пятое место. Команда Гильермо Абаскаля набрала 30 очков после 18 матчей.

«Нельзя сказать, что мы довольны своим местом в турнирной таблице. С другой стороны, всё могло быть гораздо хуже. Весной нужно начать с начала и показать свой максимум. Я думаю, нам вполне по силам догнать лидеров в РПЛ и бороться за чемпионство», — приводит слова Чернова ТАСС.

Вчера, 9 декабря, в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» разгромил самарские «Крылья Советов» со счётом 3:0. Забитыми мячами отметились Квинси Промес, Александр Соболев и Кристофер Мартинс Перейра.