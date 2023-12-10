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«Факел» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч 18-го тура РПЛ

«Факел» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч 18-го тура РПЛ
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Сегодня, 10 декабря, состоится встреча 18-го тура Российской Премьер-Лиги между воронежским «Факелом» и московским «Динамо». Матч пройдёт на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым из Волгограда. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
10 декабря 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Факел»: Гудиев, Кудряшов, Брызгалов, Божин, Мастерной, Магаль, Альшин, Якимов, Квеквескири, Марков, Аппаев.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Бальбуэна, Фернандес, Скопинцев, Фомин, Карраскаль, Чавес, Бителло, Тюкавин, Гладышев.

Фото: ФК «Факел»

Фото: ФК «Динамо» Москва

В данный момент «Факел» находится на 11-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 20 очков в 17 проведённых матчах. «Динамо» располагается на третьей позиции. У подопечных Марцела Лички 31 очко после аналогичного количества встреч.

Турнирная таблица РПЛ
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