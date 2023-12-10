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Андрей Синицын поделился ожиданиями от игры «Краснодар» — ЦСКА

Андрей Синицын поделился ожиданиями от игры «Краснодар» — ЦСКА
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Российский голкипер Андрей Синицын поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата России «Краснодар» — ЦСКА. Встреча состоится сегодня, 10 декабря. Начало игры — в 19:45 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
10 декабря 2023, воскресенье. 19:45 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В первую очередь в матче «Краснодара» и ЦСКА жду хорошей игры. Погода хорошая. Правда, дождливая, но это ускорит игру. Нас ждёт интересная и упорная борьба. Думаю, не стоит ждать обилия голов. Но я надеюсь, что «Краснодар» победит и уйдёт на перерыв в ранге лидера чемпионата.

Реваншистское настроение «Краснодара» за поражение в Москве? Думаю, будет просто игра на результат, на победу. Какое-то реваншистское настроение можно отнести к кубковым играм. Изначально целью «Краснодара» будет только победа — не думаю, что они прям так и говорят: «Реванш! Нам нужен реванш!». Надо набрать очки, показать хорошую игру, порадовать болельщиков и уйти в отпуск», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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