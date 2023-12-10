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Горецка — о проигрыше «Айнтрахту»: я не смог подбодрить грустных из-за ошибок партнёров

Горецка — о проигрыше «Айнтрахту»: я не смог подбодрить грустных из-за ошибок партнёров
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Полузащитник «Баварии» Леон Горецка поделился мнением о минувшем матче Бундеслиги, в котором мюнхенский клуб разгромно проиграл франкфуртскому «Айнтрахту» (5:1).

«Этот матч является отличным примером печального опыта, когда вы пытаетесь взять игру под контроль и подбодрить своих товарищей по команде, которые чувствуют себя неуверенно из-за ошибок, допущенных ими в матче. Я не смог сделать подобного в этой игре. Это тот аспект, над которым я хочу работать и надеюсь улучшить его в будущем», — приводит слова Горецки ZDF.de.

Напомним, в матче с «Айнтрахтом» Горецка провёл на поле все 90 минут.

После 13 туров чемпионата Германии «Бавария» набрала 32 очка и располагается на второй строчке. Возглавляет турнирную таблицу леверкузенский «Байер», заработавший 35 очков.

Турнирная таблица чемпионата Германии
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