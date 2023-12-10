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Перед матчем «Факел» — «Динамо» температура воздуха составила -6 градусов

Перед матчем «Факел» — «Динамо» температура воздуха составила -6 градусов
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Сегодня, 10 декабря, в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся воронежский «Факел» и московское «Динамо». По итогам замера за час до игры температура воздуха составила -6 градусов. Об этом сообщила пресс-служба «Динамо».

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
10 декабря 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команды будут играть на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград). Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.

Фото: ФК «Динамо»

Фото: ФК «Динамо»

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 31 очко после 17 матчей. «Факел» находится на 11-й строчке, заработав 20 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит» (36).

Турнирная таблица РПЛ
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