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«Факел» и «Динамо» сыграют оранжевыми мячами в 18-м туре РПЛ

Сегодня, 10 декабря, состоится встреча 18-го тура Российской Премьер-Лиги между воронежским «Факелом» и московским «Динамо». Матч пройдёт на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Команды сыграют оранжевыми мячами. Об этом сообщает пресс-служба «Динамо».

Фото: ФК «Динамо» Москва

«Оранжевый — хит этого месяца. Сегодня играем специальными зимними мячами», — подписано фото, опубликованное в телеграм-канале «Динамо».

Напомним, игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым из Волгограда. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В данный момент «Факел» находится на 11-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 20 очков в 17 проведённых матчах. «Динамо» располагается на третьей позиции. У подопечных Марцела Лички 31 очко после аналогичного количества встреч.