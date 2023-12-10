Сергей Ташуев рассказал о подготовке «Факела» к матчу с «Динамо»

Главный тренер воронежского «Факела» Сергей Ташуев поделился ожиданиями от матча 18‑го тура чемпионата России с московским «Динамо». Встреча состоится сегодня, 10 декабря. Начало игры — в 14:00 мск.

«Конечно, мы внесли коррективы в подготовку к матчу. Сокращали тренировки и меняли вид работы, но в любом случае мы тренировались на искусственном поле. У нас могут возникнуть проблемы при переходе на такой газон — тут другой отскок и другое владение мячом. [Хотя] раньше говорили, что если ты мастер, то тебе без разницы, на чём играть.

Будет ли со стороны «Факела» упрощённый футбол? У нас будет микс. Будут и доставки мяча верхом с подборами, и комбинирование на чужой половине поля. Будем стараться принимать верные решения в зависимости от ситуации.

Насколько большой проблемой является отсутствие Беленова и Черова? К сожалению, Беленов заболел. Погодные условия сказываются. Гудиев — хороший вратарь, мы в нём уверены. У Черова травма, но у нас есть другие футболисты, которые могут сыграть вместо него. Всё нормально, обычная ситуация, как и у всех команд», — приводит слова Ташуева «Матч ТВ».