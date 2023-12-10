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«Страсбург» — «Гавр»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги 1 начнётся в 17:00

«Страсбург» — «Гавр»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги 1 начнётся в 17:00
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Сегодня, 10 декабря, состоится матч 15-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Страсбург» и «Гавр». Игра пройдёт на стадионе «Стад де ла Мено» в Страсбурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Бенуа Мийо. Игра начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Франция - Лига 1 . 15-й тур
10 декабря 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Страсбург
Страсбург
Не начался
Гавр
Гавр
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 14 туров Лиги 1 «Страсбург» набрал 14 очков и занимает 14-е место в чемпионате. В свою очередь «Гавр» после аналогичного количества матчей заработал 16 очков и расположился на десятой строчке.

В последних пяти турах чемпионата Франции «Страсбург» четыре раза сыграл вничью и потерпел одно поражение. «Гавр» в последних пяти играх Лиги 1 три раза сыграл вничью, один раз уступил и один раз одержал победу.

Турнирная таблица чемпионата Франции
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