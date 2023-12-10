Игрок «Сити» Филлипс — главная трансферная цель «Манчестер Юнайтед» на лето

Опорный полузащитник «Манчестер Сити» Калвин Филлипс является ключевой целью «Манчестер Юнайтед» на летнее трансферное окно. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, главный тренер «красных дьяволов» Эрик тех Хаг является большим поклонником 28-летнего англичанина и считает, что он идеально впишется в выстраиваемую им игровую модель. Наиболее вероятно, что зимой Филлипс уйдёт в аренду в какой-либо другой клуб, а летом будет доступен для переговоров о полноценном трансфере.

Также подчёркивается, что и новые инвесторы «Манчестер Юнайтед» крайне заинтересованы в подписании Филлипса, поскольку они планирую изменить подход к комплектованию состава команды, сделав акцент на британских футболистов.

Напомним, в нынешнем сезоне Филлипс принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он в общей сложности отыграл 216 минут.