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Евгений Ловчев разобрал победу «Спартака» над «Крыльями Советов»

Евгений Ловчев разобрал победу «Спартака» над «Крыльями Советов»
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Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о победе красно-белых над «Крыльями Советов» (3:0) в 18-м туре РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
09 декабря 2023, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Промес – 2'     2:0 Соболев – 8'     3:0 Мартинс Перейра – 50'    

«Матч напомнил то, что мы увидели в кубковой игре с «Динамо», когда всё было решено в первом тайме. «Спартак» очень быстро открыл счёт, забил потом второй и казалось, что будет разгром в первом тайме. Потому что мог забить Промес ещё, были хорошие шансы у Соболева…

Но потом пошла привычная картина, когда «Спартак» стал позволять сопернику многое у своих ворот. Сначала отменили один гол из-за вне игры, потом чуть не забили из-под Бабича и только Максименко спас. Но к Максименко есть вопросы, потому что выбивать мяч, играть ногами, когда тебе отдают назад, надо почётче — не бить его под перехват.

Но в целом — хорошая игра, хорошая победа. Очень быстрая игра, минимум касаний, мяч быстро двигали, но надо сказать и то, что Самара не стояла у своих ворот, они и сопернику давали играть, и сами пытались — провалили начало, но потом стали создавать моменты. Вначале Самара выглядела неуверенно, плохо сыграли центральные защитники, сам на себя был не похож Бейл.

Но вопрос-то в том, что «Спартак» играл в этой части сезона очень неровно, много поражений, нет стабильности. А в таблице команда идёт практически вровень с самарцами, а забила меньше «Крыльев» при такой-то группе атаки, где есть Промес и Соболев», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

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