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«Сочи» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч 18-го тура РПЛ

«Сочи» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч 18-го тура РПЛ
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В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Сочи» и «Оренбург». Команды сыграют на стадионе «Фишт» в Сочи. Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). Начало игры — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
10 декабря 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Сочи
Сочи
1-й тайм
0 : 0
Оренбург
Оренбург

Стартовые составы команд:

«Сочи»: Гойло, Заика, Маргасов, Миладинович, Мещанинов, Марсело, Бурмистров, Нобоа, Кравцов, Игнатьев, Крамарич.

«Оренбург»: Кеняйкин, Сиваков, Адамов, Сидоров, Хотулёв, Капленко, Оганесян, Башич, Флорентин, Обухов, Гюрлюк.

В матче первого круга чемпионата России «Оренбург» дома разгромил «Сочи» со счётом 3:0. В составе хозяев голами отметились Брайан Мансилья (с пенальти), Владимир Обухов и Джастин Куэро (с пенальти).

«Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 14 очков за 17 матчей. «Сочи» находится на 16-й строчке, заработав 10 очков. Лидирует в РПЛ «Зенит» (36).

Турнирная таблица РПЛ
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