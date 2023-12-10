Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Жирона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ловчев: что делать с Абаскалем? Надо сезон дать доработать

Ловчев: что делать с Абаскалем? Надо сезон дать доработать
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале.

«После матча с «Крыльями» запомнились слова Промеса — мол, играли сегодня за Абаскаля и посвящаем победу ему. Не понял этого, всё какие-то придуманные вещи, потому что, по логике высказывания, когда проигрывали в Самаре с Абаскалем, то за него не играли и ему победу не посвящали.

Что делать с Абаскалем? Надо сезон дать доработать — работа должна быть доведена до конца, а делать выводы надо по итогу», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Напомним, Абаскаль был дисквалифицирован на две игры чемпионата России по футболу (плюс один матч условно) за «борцовский приём» против нападающего грозненского «Ахмата» Бернарда Бериши в 17-м туре РПЛ. В той встрече красно-белые уступили со счётом 1:2.

Вчера, 9 декабря, «Спартак» разгромил «Крылья Советов» (3:0) в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги.

Материалы по теме
«Спартак» без Абаскаля разнёс «Крылья»! Особенно хороша была месть хозяев в первом тайме
«Спартак» без Абаскаля разнёс «Крылья»! Особенно хороша была месть хозяев в первом тайме
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android