Ловчев — о «Спартаке»: не может топ-команда играть вот так

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением об игре команды.

«Весной за «Спартаком» будет интересно наблюдать — команда не мучается, за призовые места поборется. Но главное — надо проанализировать, почему нет стабильности, что мешает подняться выше в таблице и не проваливаться так, как это было осенью, когда проиграли не только лидирующим «Краснодару» и «Зениту», но и Воронежу, «Ахмату» и «Крыльям». При том, что за игрой команды интересно наблюдать, вопросов очень много. Не может топ-команда играть вот так: один матч хорошо, второй очень хорошо, а потом несколько подряд очень плохо. Качели — от одной игры в восторге, а от второй плюются», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

В данный момент «Спартак» находится на пятой позиции турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 30 очков за 18 проведённых матчей.