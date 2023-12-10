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Николай Титков: Федя Смолов во всём сильнее Артёма Дзюбы

Николай Титков: Федя Смолов во всём сильнее Артёма Дзюбы
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Полузащитник «Оренбурга» Николай Титков ответил на вопрос, кто из двух российских нападающих сильнее — Фёдор Смолов или Артём Дзюба.

«Федя — он во всём сильнее. Может сыграть и в центре нападения, и «десятку». Он умный футболист, не зря в «Сельте» забивал «Реалу», «Барселоне». Не могу сравнивать их человеческие качества, потому что с Артёмом не знаком, но Федя — очень открытый парень», — приводит слова Титкова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Фёдор Смолов принял участие в 21 игре за московское «Динамо» во всех официальных турнирах, отметился пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Артём Дзюба сыграл в 20 играх за московский «Локомотив», забил четыре гола и отдал четыре результативных паса.

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