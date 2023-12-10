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В Испании восхищаются игрой Арсена Захаряна в матче с «Вильярреалом»

В Испании восхищаются игрой Арсена Захаряна в матче с «Вильярреалом»
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Болельщики испанского «Реала Сосьедад» высоко оценили уровень игры российского футболиста Арсена Захаряна в матче 16-го тура испанской Примеры с «Вильярреалом» (0:3).

  • «Захарян провёл отличную игру. Он был лёгок в движении, показал отличную технику», — написал пользователь Gerardo Conejero Ortega;
  • «Уверенная победа над «Вильярреалом». Даже Захарян провёл свои лучшие минуты», — отреагировал Josu Martinez;
  • «Как я рад, мы увидели Захаряна», — ответил PEIO;
  • «Будьте осторожны, Захарян становится сильнее», — написал Guapo S. Guay.

Напомним, на 41-й минуте матча с «Вильярреалом» Захарян отдал голевую передачу на полузащитника Мартина Субименди. Этот ассист стал первым голевым действием россиянина в испанской команде.

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