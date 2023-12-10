В Испании восхищаются игрой Арсена Захаряна в матче с «Вильярреалом»

Болельщики испанского «Реала Сосьедад» высоко оценили уровень игры российского футболиста Арсена Захаряна в матче 16-го тура испанской Примеры с «Вильярреалом» (0:3).

«Захарян провёл отличную игру. Он был лёгок в движении, показал отличную технику», — написал пользователь Gerardo Conejero Ortega;

«Уверенная победа над «Вильярреалом». Даже Захарян провёл свои лучшие минуты», — отреагировал Josu Martinez;

«Как я рад, мы увидели Захаряна», — ответил PEIO;

«Будьте осторожны, Захарян становится сильнее», — написал Guapo S. Guay.

Напомним, на 41-й минуте матча с «Вильярреалом» Захарян отдал голевую передачу на полузащитника Мартина Субименди. Этот ассист стал первым голевым действием россиянина в испанской команде.