Экс-игрок «Локомотива»: Хвича Кварацхелия бесил некоторых из ветеранов

Полузащитник «Оренбурга» Николай Титков, выступающий за этот клуб на правах аренды из московского «Локомотива», поделился воспоминаниями о бывшем игроке железнодорожников Хвиче Кварацхелии, который сейчас является одним из лидеров итальянского «Наполи».

«Я застал его в «Локомотиве», было видно, что это классный игрок. Юрий Палыч верил в него, любил. Для «Локомотива» его уход был потерей. А в «Рубине» у Леонида Слуцкого Хвича сильно раскрылся. Не зря он в «Наполи» так мощно играет, стал лучшим игроком чемпионата Италии.

Дриблинг у него классный, хорошо разбирался со всеми. И некоторых из ветеранов Хвича бесил (смеётся). Как-то мяч между ног Михалику прокинул — Тарас был очень злой на него. Даже бегал за ним по полю, но потом успокоился», — приводит слова Титкова «Матч ТВ».