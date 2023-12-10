Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Испанский журналист — о голевой передаче Захаряна: намного важнее, как он играет без мяча

Журналист телеканала Movistar Дани Мендес высоко оценил уровень игры, который показал атакующий полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян в минувшем матче испанской Примеры с «Вильярреалом» (3:0), где он отметился голевой передачей.

«Это первое результативное действие Арсена Захаряна после перехода в «Реал Сосьедад», но намного важнее его игра без мяча. Талант может проявиться в любое время», — написал Мендес в соцсети X (ранее Twitter).

«Реал Сосьедад» встречался с «Вильярреалом» в матче 16-го тура чемпионата Испании. На 41-й минуте этой игры российский футболист сделал ассист на хавбека Мартина Субименди. Данная голевая передача стала первым результативным действием Захаряна в составе бело-голубых.

После 16 туров Ла Лиги «Реал Сосьедад» набрал 29 очков и на текущий момент занимает пятое место в чемпионате.