«Миранчук показал талант, став героем». Tutto Atalanta — о россиянине в матче с «Миланом»

В итальянском издании Tutto Atalanta оценили игру российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, который поучаствовал в победе команды в матче 15-го тура итальянской Серии А с «Миланом» (3:2). Миранчук вышел на замену на 82-й минуте и оформил голевую передачу на Луиса Мурьеля, который забил победный мяч на 90+5-й минуте.

«В вечер, полный эмоций и сюрпризов, «Аталанта» нашла своих неожиданных героев в лице Луиса Мурьеля и Алексея Миранчука. Когда Гасперини решил заменить Лукмана и Де Кетеларе на Мурьеля и Миранчука, фанаты выразили своё изумление, не ожидая такой перестановки. Однако этот ход оказался успешным: оба игрока оставили неизгладимый след в матче.

Несмотря на взлёты и падения в прошлом с «Аталантой», Миранчук продемонстрировал свой талант в ключевой ситуации. Предполагаем, что его история с командой всё ещё может иметь счастливый конец», — написали в Tutto Atalanta.