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Сергей Юран: по совокупности факторов «Краснодар» — фаворит в матче с ЦСКА

Сергей Юран: по совокупности факторов «Краснодар» — фаворит в матче с ЦСКА
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран поделился ожиданиями от матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — ЦСКА. Встреча состоится сегодня, 10 декабря. Начало игры — в 19:45 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
10 декабря 2023, воскресенье. 19:45 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я думаю, более стабильно первую часть сезона провёл «Краснодар», если говорить объективно. Уверен, что «Краснодар» будет максимально заряжен на игру с ЦСКА, желание победить и уйти на зимнюю паузу на первом месте будет запредельным. Но сложно сказать, как игра будет складываться, но, думаю, у «Краснодара» больше шансов. Во-первых, там будет полный стадион, во-вторых, мотивация. Плюс непонятно, как готовился к этой игре ЦСКА. В Москве ведь тоже очень холодно. Полноценная тренировка – это полтора часа, час двадцать… Но я уверен, что Федотов так долго их не проводил на этой неделе, минут 30-40… Поэтому по совокупности факторов «Краснодар» — фаворит.

Нравится ли интрига в верхней части таблицы? Я переживаю за свою команду, а они пусть разбираются. Я пока в большом клубе не работаю, у меня другие задачи», — приводит слова Юрана «РБ Спорт».

Турнирная таблица РПЛ
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