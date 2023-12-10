«Лутон Таун» — «Манчестер Сити»: Холанд отсутствует в заявке на матч АПЛ

Сегодня, 10 декабря, состоится матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Лутон Таун» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Кенилворт Роуд» в Лутоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Тим Робинсон (Западный Суссекс). Игра начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы команд.

«Лутон Таун»: Камински, Менжи, Локьер, Белл, Джилз, Баркли, Накамба, Даути, Таунсенд, Адебайо, Браун.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Диаш, Аке, Гвардиол, Родри, Бернарду Силва, Ковачич, Фоден, Альварес, Грилиш.

Фото: Официальный аккаунт ФК «Лутон Таун» в соцсети Х (ранее Twitter)

Фото: Официальный аккаунт ФК «Манчестер Сити» в соцсети Х (ранее Twitter)

После 15 туров АПЛ «Лутон Таун» набрал девять очков и занимает 18-е место в чемпионате. В свою очередь, «Манчестер Сити» после аналогичного количества матчей заработал 30 очков и расположился на четвёртой строчке.

В последних пяти турах чемпионата Англии «Лутон Таун» трижды потерпел поражение, один раз одержал победу и один раз сыграл вничью. «Манчестер Сити» в последних пяти играх АПЛ один раз победил, один раз проиграл и трижды сыграл вничью.