Губернатор Воронежской области прокомментировал ничью в матче «Факела» и «Динамо»

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поделился впечатлениями от матча 18-го тура РПЛ между «Факелом» и московским «Динамо». Команды сыграли вничью — 1:1.

«Наша любимая команда очень достойно завершила первую часть чемпионата, не проиграв одному из лидеров, столичному «Динамо». «Факел» смог отыграться в очень сложных условиях и создал несколько моментов, чтобы выйти вперёд. Но и соперник не хотел пропускать.

Спасибо игрокам и тренерскому штабу за фирменный характер. Весь стадион видел, как неохотно заменённые ребята покидали поле, желая бороться дальше. Их партнёры не подвели. Но больше всего благодарю 6200 болельщиков, которые пришли сегодня на трибуны «Центрального стадиона профсоюзов». С такой поддержкой «Факел» обязательно будет играть ещё лучше.

До встречи весной, команда и все воронежские любители футбола!» — написал Гусев в своём телеграм-канале.