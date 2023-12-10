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Антон Зиньковский: не хотелось, чтобы Абаскаля не было на скамейке

Антон Зиньковский: не хотелось, чтобы Абаскаля не было на скамейке
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Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский поделился мнением о победе красно-белых над «Крыльями Советов» (3:0) в 18-м туре РПЛ без главного тренера Гильермо Абаскаля.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
09 декабря 2023, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Промес – 2'     2:0 Соболев – 8'     3:0 Мартинс Перейра – 50'    

«Победа «Спартака», потому что не было Абаскаля на бровке? Просто получилось выиграть. У нас были такие матчи и с Гильермо, и без, когда в первые 10-15 минут забивали несколько мячей и, можно сказать, заканчивали матч. Вчера получилось так же. Не хотелось бы, чтобы главного тренера не было на скамейке. Хотелось бы, чтобы он всегда был с нами. Пришлось играть как есть», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Абаскаль был дисквалифицирован на две игры чемпионата России по футболу (плюс один матч условно) за «борцовский приём» против нападающего грозненского «Ахмата» Бернарда Бериши в 17-м туре РПЛ. В той встрече красно-белые уступили со счётом 1:2.

Турнирная таблица РПЛ
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