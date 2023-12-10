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Испанский журналист: Захарян провёл лучший матч за «Реал Сосьедад»

Испанский журналист: Захарян провёл лучший матч за «Реал Сосьедад»
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Хосе Альберто Чозас, являющийся журналистом испанского издания El Chiringuito, отметил в лучшую сторону игру российского полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна в минувшем матче 16-го тура испанской Примеры с «Вильярреалом» (0:3).

«Когда «Реал» вырывается на свободу, его никто не может остановить. Захарян был намного лучше. Это его лучший матч за команду», — написал Чозас в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, на 41-й минуте матча с «Вильярреалом» Захарян отдал голевую передачу на полузащитника Мартина Субименди. Этот ассист стал первым голевым действием россиянина в испанской команде.

Захарян перешёл в стан «Реала Сосьедад» минувшим летом из московского «Динамо». Действующее трудовое соглашение россиянина с испанской командой рассчитано до 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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