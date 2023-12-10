«Как тут можно ставить пенальти?! Свистун!» Силкин раскритиковал судью матча «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин раскритиковал Рафаэля Шафеева, главного арбитра матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги между бело-голубыми и воронежским «Факелом». Силкин назвал Шафеева «свистуном», раскритиковав судью за решение назначить пенальти в ворота «Динамо» на 79-й минуте встречи, при помощи которого воронежцы сравняли счёт и смогли вырвать ничью (1:1).

«Динамо» не должно было потерять очки. Очень жалко, что у нас такие судьи и комментаторы. Как можно ставить такие пенальти, когда у Вальбуэны рука за спиной?! Команда летит, тратит деньги, выходит на поле, а там такой «свистун» оказывается. Незаслуженная потеря очков. Будет клуб жаловаться или нет, пускай руководство решает. Матч уже сыгран, очки всё равно никто не вернёт. Что касается задач «Динамо», то мы не знаем, какие цели ставит клуб. В еврокубках всё равно не играем, поэтому чем выше — тем лучше», — приводит слова Силкина «РИА Новости Спорт».

Напомним, «Факел» находится на 11-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 21 очко в 18 проведённых матчах. «Динамо» располагается на третьей позиции с 32 очками после аналогичного количества встреч.