«Динамо» повторило клубный рекорд по минимальному количеству поражений после 18 туров

Московское «Динамо» проиграло лишь два из 18 матчей в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги. Этот результат является повторением клубного рекорда по минимальному количеству поражений после первых 18 матчей чемпионата, сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Бело-голубые не имели такого количества беспроигрышных матчей с 1996 года. В том году и в 1994-м у москвичей было также по два поражения.

Сегодня, 10 декабря, состоялся матч 18-го тура между воронежским «Факелом» и «Динамо». Команды играли на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым из Волгограда. Встреча завершилась вничью — 1:1.

«Факел» находится на 11-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 21 очко в 18 проведённых матчах. «Динамо» располагается на третьей позиции с 32 очками после аналогичного количества встреч.