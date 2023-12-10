Агент Тюкавина: Костя стал лидером «Динамо», женился, забивает и команда в тройке

Футбольный агент Алексей Сафонов, который представляет российского нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, подвёл итоги первой части сезона МИР РПЛ для футболиста.

«Тюкавин – один из лучших в «Динамо». Всё у него совпало: и женился, и лидером команды стал, и забивает, и команда в тройке. Сейчас уйдёт в отпуск с новым контрактом, голова ничем не будет забита, отдохнёт. Хочется пожелать ему только здоровья и удачи. Две недели точно отдохнёт, отпуск Костя заслужил», – приводит слова Сафонова Metaratings.

В нынешнем сезоне Тюкавин сыграл за «Динамо» 23 матча во всех турнирах, где отметился девятью мячами и шестью голевыми передачами. При этом команда после 18 сыгранных матчей РПЛ располагается на третьей строчке с 32 очками.