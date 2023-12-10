Нобоа — четвёртый самый возрастной ассистент в РПЛ с 2009 года

На 42-й минуте матча 18-го тура РПЛ с «Оренбургом» полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа отдал голевую передачу на Ивана Игнатьева в возрасте 38 лет и 245 дней. Этот результативный пас позволил эквадорцу стать четвёртым в списке самых возрастных ассистентов РПЛ. По информации телеграм-канала Opta Sports, с 2009 года было лишь три более возрастных ассистента в РПЛ:

40 лет и 337 дней — Андрей Тихонов (2011)

39 лет и 338 дней — Игорь Лебеденко (2023)

39 лет и 125 дней — Руслан Аджинджал (2013)

38 лет и 245 дней — Кристиан Нобоа (2023)

В эти минуты проходит матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Сочи» и «Оренбург». Команды играют на стадионе «Фишт» в Сочи. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости идёт 58-я минута встречи. Счёт 1:0 в пользу «Сочи».