«Лутон Таун» — «Манчестер Сити»: хозяева вышли вперёд в конце первого тайма

В эти минуты проходит матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Лутон Таун» и «Манчестер Сити». Игра проходит на стадионе «Кенилворт Роуд» в Лутоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Тим Робинсон (Западный Суссекс). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 45+2-й минуте Элайджа Адебайо вывел «Лутон» вперёд.
После 15 туров АПЛ «Лутон Таун» набрал девять очков и занимает 18-е место в чемпионате. В свою очередь, «Манчестер Сити» после аналогичного количества матчей заработал 30 очков и расположился на четвёртой строчке.
В последних пяти турах чемпионата Англии «Лутон Таун» трижды потерпел поражение, один раз одержал победу и один раз сыграл вничью. «Манчестер Сити» в последних пяти играх АПЛ один раз победил, один раз проиграл и трижды сыграл вничью.
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