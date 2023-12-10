«Краснодар» украсил стадион и парк в новогоднем стиле перед матчем с ЦСКА

«Краснодар» украсил стадион «ФК Краснодар» и парк в новогоднем стиле перед матчем 18-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, который пройдёт 10 декабря.

Напомним, после матчей 18-го тура российский чемпионат уходит на зимнюю паузу, которая продлится до марта 2024 года.

Ранее команды в рамках 13-го тура РПЛ встречались в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», где армейцы победили со счётом 1:0 благодаря голу Фёдора Чалова.

На данный момент после 17 сыгранных матчей чемпионата России сезона-2023/2024 «Краснодар» располагается на второй строчке с 35 очками. А ЦСКА находится на седьмом месте с 28 очками. При этом лидером чемпионата является «Зенит» с 36 очками после 18 проведённых встреч. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» с 32 очками.