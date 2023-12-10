«Хотелось бы, чтобы Абаскаль скорее вернулся». Игрок «Спартака» Денисов — о тренере

Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов высказался об отсутствии главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля на скамейке в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (3:0). Напомним, ранее Абаскаль получил двухматчевую дисквалификацию за «борцовский приём» против игрока «Ахмата» Бернарда Бериши в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Рад, что победили. Коррективы вносили, потому что главного тренера нет у бровки, но, как видите, справились, хотелось бы, чтобы он скорее вернулся», — приводит слова Денисова ТАСС.

Напомним, 9 декабря прошёл матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов». Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). «Спартак» одержал победу со счётом 3:0.

«Спартак» поднялся на пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков за 18 матчей. «Крылья Советов» находятся на шестой строчке, заработав 29 очков. Лидирует «Краснодар» (35).