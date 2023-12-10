Личка — о матче в мороз: рад, что все футболисты остались здоровыми

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка после матча 18-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (1:1) высказался об игре в мороз.

«Очень рад, что сегодня все футболисты остались здоровыми. Играть на таких полях всегда тяжело, когда есть серьёзный шанс получить травму. Футбола сегодня было поменьше, а борьбы с длинными передачами и навесами побольше. Это больше подходило хозяевам. Мы старались выходить через пас, были три-четыре хорошие ситуации во втором тайме, и для победы нужно было их реализовывать», — приводит слова Лички пресс-служба клуба.

На данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Динамо» располагается на третьей позиции с 32 очками. «Факел» находится на 11-м месте с 21 очком.