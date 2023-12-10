«Манчестер Сити» обыграл «Лутон», прервав четырёхматчевую серию без побед в АПЛ

Сегодня, 10 декабря, состоялся матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Лутон Таун» и «Манчестер Сити». Игра проходила на стадионе «Кенилворт Роуд» в Лутоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Тим Робинсон (Западный Суссекс). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Гости одержали волевую победу со счётом 2:1.

Хозяева поля ушли на перерыв в статусе лидера матча благодаря голу нападающего Элайджи Адебайо на 45+2-й минуте. Однако во втором тайме отличались только футболисты «Манчестер Сити». На 62-й минуте забил португальский полузащитник гостей Бернарду Силва. Спустя пять минут англичанин Джек Грилиш забил второй гол своей команды и вывел её вперёд.

После этой победы в активе «Манчестер Сити» стало 33 очка. Подопечные Хосепа Гвардиолы располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата. «Лутон Таун» набрал девять очков после 16 встреч. Новичок АПЛ занимает 18-е место.