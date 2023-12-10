«Гавр» проиграл «Страсбургу». Кузяев был заменён во втором тайме

Сегодня, 10 декабря, прошёл матч 15-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Страсбург» и «Гавр». Игра прошла на стадионе «Стад де ла Мено» в Страсбурге. В качестве главного арбитра встречи выступал Бенуа Мийо. Игра началась в 17:00 мск. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 22-й минуте Дилан Баква на скорости с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, откуда Эмануэль Эмега в касание пробил в противоход вратарю и вывел хозяев вперёд.

На 49-й минуте Кристофер Опери со стандартного положения выполнил высокую подачу в штрафную, а Йоанн Сальмье в касание от угла вратарской протолкнул мяч под дальнюю штангу, сравняв счёт.

На 90+7-й минуте Тома Делен от угла поля совершил подачу на линию вратарской, откуда Лубаде Силла головой переправил мяч в сетку ворот.

Напомним, за «Гавр» выступает российский полузащитник Далер Кузяев, который появился в старте, голевыми действиями не отметился и был заменён на 66-й минуте.

На данный момент после 15 сыгранных матчей Лиги 1 «Страсбург» находится на 10-м месте с 17 очками. «Гавр» располагается на 11-й позиции с 16 очками.