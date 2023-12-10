Гвардиола объяснил, почему Холанд не попал в заявку на матч АПЛ с «Лутоном»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, почему звёздный нападающий «горожан» Эрлинг Холанд не попал даже в заявку на сегодняшний матч 16-го тура английской Премьер-лиги с «Лутоном» (2:1).

«У него была стрессовая реакция кости стопы, и после последней игры он почувствовал это. Эрлинг не может играть.

Я не знаю, на какое время он выбыл. Неделя за неделей, день за днём мы увидим, что произойдёт.

У нас в составе 11 человек. Эрлинг был очень важен с тех пор, как он пришёл, это точно. Но в течение сезона мы видим такие вещи. Травмы, дисквалификации, проблемы – мы должны адаптироваться», — приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, сегодня, 10 декабря, состоялся матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Лутон Таун» и «Манчестер Сити». Игра проходила на стадионе «Кенилворт Роуд» в Лутоне. Гости одержали волевую победу со счётом 2:1.

После этой победы в активе «Манчестер Сити» стало 33 очка. Подопечные Хосепа Гвардиолы располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата. «Лутон Таун» набрал девять очков после 16 встреч. Новичок АПЛ занимает 18-е место.