Гудиев о матче с «Динамо»: стоишь, ноги и руки мёрзнут, приходится играть через «не могу»

Вратарь воронежского «Факела» Виталий Гудиев после матча 18-го тура РПЛ с «Динамо» (1:1) поделился мыслями об игре в холодную погоду и о возможном переходе на систему «весна-осень».

«Конечно, приятнее было бы играть по системе «весна-осень». Сегодня было реально холодно. Стоишь, ноги и руки мёрзнут. Когда выходишь на поле, радуешься, что у тебя игра, а в холодную погоду приходится терпеть, играть через «не могу». Больше радости играть в тёплую погоду. Думаю, как и для болельщиков», — приводит слова Гудиева Metaratings.

Напомним, «Факел» находится на 11-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 21 очко в 18 проведённых матчах. «Динамо» располагается на третьей позиции с 32 очками после аналогичного количества встреч.