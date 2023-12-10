Врач ЦСКА рассказал, какие игроки армейцев не сыграют в матче с «Краснодаром»

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов перед матчем 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» рассказал, какие игроки армейцев не смогут принять участия в данной встрече.

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«Сегодня в игре против футбольного клуба «Краснодар» недоступными по медицинским показателям для тренерского штаба будут Игорь Дивеев и Максим Мухин. Остальные футболисты здоровы, готовились в микроцикле, никаких травм, к счастью, не было. Игорь Дивеев вместе с нашим специалистом по физической реабилитации сегодня улетел в ОАЭ, где продолжит подготовку. В хороших условиях на хороших полях для того, чтобы Игорь мог максимально быстро влиться в общую группу зимой», — приводит слова Безуглова пресс-служба армейцев.

Напомним, сегодня, 10 декабря, состоится матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и московский ЦСКА. Команды сыграют на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Игра начнётся в 19:45 мск. Ранее стали известны стартовые составы команд.