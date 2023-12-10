Тренер ЦСКА Федотов поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Краснодаром» в РПЛ

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о предстоящем матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром», который пройдёт сегодня, 10 декабря. Начало игры — в 19:45 мск.

«Все наши матчи с «Краснодаром» носят интересный и бескомпромиссный характер, где может победить любая команда. Поэтому нас ждёт интересная игра. Настроение у нас боевое», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 10 декабря, состоится матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и московский ЦСКА. Команды сыграют на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Игра начнётся в 19:45 мск. Ранее стали известны стартовые составы команд.