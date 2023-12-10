Чанов: в ЦСКА никто не претендует на то, чтобы быть проданным зимой

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов заявил, что армейцам не стоит отдавать игроков зимой из-за маленькой скамейки.

«Кто из ЦСКА претендует на то, чтобы быть проданным зимой? Наверное, никто, потому что не хватает скамейки. Но это предположение, надо смотреть, что решит клуб. Тогда и будут продажи и аренды.

Аренда всегда интересна для молодых ребят, которые не могут пробиться в основу, а играть им необходимо. Аренда — это вариант, чтобы себя раскрыть. Посмотрите, Помазун в аренде в «Урале» дорос до сборной России. Но мы не можем сейчас точно сказать фамилии игроков, которым нужно уйти. Всё будет зависеть от того, кто придёт в команду зимой», — приводит слова Чанова Legalbet.

На данный момент ЦСКА после 17 сыгранных матчей МИР РПЛ располагается на седьмой строчке с 28 очками.