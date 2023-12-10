Матч «Гранада» — «Атлетик» отменён из-за смерти болельщика

Матч 16-го тура Ла Лиги «Гранада» — «Атлетик» не будет продолжен сегодня из-за смерти болельщика хозяев на трибунах стадиона.

«Мы хотели бы выразить наши самые искренние соболезнования родным и близким, а также всей семье «Гранады».

Матч между «Гранадой» и «Атлетиком» приостановлен в связи со смертью одного из владельцев абонементов нашего клуба», — говорится в заявлении пресс-службы клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, игра была приостановлена на 18-й минуте при счёте 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч забил на шестой минуте Иньяки Уильямс с передачи Иньиго Лекуэ.

Встреча проходила на стадионе «Нуэво Лос-Карменес» в Гранаде (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Мигелем Анхелем Ортисом Арьясом, ему помогают Хосе Антонио Гарридо Ромеро и Гильермо Сантьяго Сакристан.

На данный момент после 15 сыгранных матчей испанской Ла Лиги «Гранада» располагается в зоне вылета, на 19-м месте с семью очками. «Атлетик» после такого же количества игр находится на шестой позиции с 28 очками.