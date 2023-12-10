Фанаты «Краснодара» вывесили большой баннер перед матчем с ЦСКА

Болельщики «Краснодара» вывесили большой баннер перед матчем 18-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:0), который проходит в данный момент.

Фото: «Чемпионат»

«Этот город – самый лучший город на земле. Он как будто нарисован мелом на стене», — написано на баннере.

Напомним, на игру, которая проходит на стадионе «ФК Краснодар», проданы все билеты. Арена вмещает чуть больше 35 тысяч зрителей. Также руководство клуба перед матчем украсило стадион и парк в новогоднем стиле.

На данный момент после 17 сыгранных матчей чемпионата России сезона-2023/2024 «Краснодар» располагается на второй строчке с 35 очками. А ЦСКА находится на седьмом месте с 28 очками. При этом лидером чемпионата является «Зенит» с 36 очками после 18 проведённых встреч.