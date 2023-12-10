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Защитник «Спартака» Маслов: рассматриваю аренду из команды зимой

Защитник «Спартака» Маслов: рассматриваю аренду из команды зимой
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Защитник московского «Спартака» Павел Маслов заявил, что рассматривает аренду из команды зимой.

«Ведутся ли переговоры о новом контракте? Наверное, ведутся переговоры. Будем смотреть, что будет в «Спартаке». Всё зависит от ситуации, какая она будет.

Рассматриваю ли аренду зимой? Да, конечно, рассматриваю. Зависит от того, кто и что будет здесь. Всё зависит от вводных.

Спрашивал ли Абаскаля, почему не играю? Я спрашивал, но ответа не получил. Просто жду. У руководства? Они в том же состоянии, как и я, просто ждём. Тренер сейчас принимает такие решения, и всё», — приводит слова Маслова «РБ Спорт».

Напомним, Маслов в нынешнем сезоне сыграл за «Спартак» четыре матча во всех турнирах, где голевыми действиями не отметился.

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