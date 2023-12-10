Широков: может, Абаскалю только готовить «Спартак», а на игре пусть руководят другие?

Бывший футболист московского «Спартака» Роман Широков высказался о главном тренере команды Гильермо Абаскале, а также назвал главного претендента на победу в Российской Премьер-Лиге.

«Кто станет чемпионом РПЛ? «Зенит», наверное. «Краснодар» ещё с ЦСКА играет. Но если «Зенит» будет играть в свою силу, наверное, он будет.

Что «Спартаку» делать с Абаскалем? Это руководство должно решать. Последний матч выиграли, но он к нему готовил. Может, ему только готовить, а на игре пусть руководят другие – и будут побеждать?» — приводит слова Широкова Metaratings.

Напомним, «Спартак» обыграл «Крылья Советов» (3:0) и поднялся на пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков за 18 матчей. Отметим, что этот матч пропускал главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль, получивший двухматчевую дисквалификацию за «борцовский приём» против игрока «Ахмата» Бернарда Бериши в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги.