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«Краснодар» — ЦСКА: первый тайм закончился без забитых мячей

«Краснодар» — ЦСКА: первый тайм закончился без забитых мячей
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Сегодня, 10 декабря, проходит матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Краснодар» и московский ЦСКА. Команды играют на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Игра началась в 19:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом тайме команды забитыми мячами не отметились. При этом ЦСКА больше владел мячом и играл в комбинационный футбол, а «Краснодар» создавал моменты с помощью контратак.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
10 декабря 2023, воскресенье. 19:45 МСК
Краснодар
Краснодар
2-й тайм
0 : 0
ЦСКА
Москва

После 17 туров РПЛ подопечные Ивича набрали 35 очков и занимают второе место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества игр ЦСКА набрал 28 очков и расположился на седьмой строчке. Возглавляет турнирную таблицу санкт-петербургский «Зенит», у которого в активе 36 очков.

В матче первого круга чемпионата России ЦСКА дома победил «Краснодар» со счётом 1:0. Победный мяч армейцев на счету нападающего Фёдора Чалова.

Турнирная таблица МИР РПЛ сезона 2023/2024
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