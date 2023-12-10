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«Локомотив» набрал на 15 очков больше, чем после 18 туров в сезоне-2022/2023

«Локомотив» набрал на 15 очков больше, чем после 18 туров в сезоне-2022/2023
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Сегодня, 10 декабря, состоялись заключительные матчи 18-го тура Российской Премьер-Лиги, по итогам которых сформировалась турнирная таблица чемпионата перед зимнем перерывом.

Московский «Локомотив» уходит на паузу в чемпионате на четвёртой строчке турнирной таблицы. В активе железнодорожников 31 очко после 18 сыгранных матчей. На том же отрезке в сезоне-2022/2023 красно-зелёные имели в своём активе 16 очков. Отметим, что за 12 следующих игр подопечные Михаила Галактионова набрали 29 очков и закончили чемпионат на восьмом месте.

На данный момент турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар». Подопечные Владимира Ивича набрали 38 очков. На втором месте расположился «Зенит» с 36 очками. На третьей строчке находится московское «Динамо» с 32 очками.

Чемпионат России по футболу уходит на зимний перерыв и возобновится в марте 2023 года.

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