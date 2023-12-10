Кассьерра — лучший бомбардир осенней части РПЛ сезона-2023/2024

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Матео Кассьерра является лучшим бомбардиром осенней части МИР Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

Колумбийский форвард за 16 проведённых матчей РПЛ отметился 14 забитыми мячами. В топ-6 также входят Константин Тюкавин, Джон Кордоба, Бенхамин Гарре, Фёдор Чалов и Эдуард Сперцян (у всех игроков по восемь забитых мячей).

Кассьерра перебрался в «Зенит» летом 2022 года из «Сочи», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 4,5 млн. При этом в нынешнем сезоне Матео сыграл за сине-бело-голубых 22 матча во всех турнирах, где отметился 15 мячами и пятью голевыми передачами.

На данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Зенит» находится на втором месте с 36 очками.